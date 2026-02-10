«Челси» и «МЮ» могут побороться за защитника сборной Гамбии — Daily Mail

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за центральным защитником сборной Гамбии и «Тромсё» Абубакарром Кинте. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают 19-летнего футболиста в качестве возможного варианта на лето. «Тромсё» хочет выручить около £ 4 млн (€ 4,6 млн) с потенциальной продажи Кинте.

Защитник играет за «Тромсё» с марта 2025 года. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

