Арбелоа и Карвахаль пообщались в непринуждённой обстановке — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа обсудил сложившуюся ситуацию с защитником и капитаном команды Даниэлем Карвахалем, встретившись на базе «сливочных». Об этом сообщает Marca.

Ранее появилась информация, что футболист готов играть и расстроен тем, что главный тренер не объясняет ему причину, по которой он остаётся в запасе. Другие источники сообщали, что Арбелоа бережёт защитника во избежание новых травм.

По данным Marca, сегодня тренер и игрок поговорили во время утренней тренировки. Беседа прошла в непринуждённой обстановке, Арбелоа и Карвахаль обменялись мнениями без какого-либо заметного напряжения.

34-летний защитник выступает за «Реал» с 2013 года. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский «Реал» 10 матчей и не отметился голевыми действиями.