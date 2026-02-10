Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа и Карвахаль пообщались в непринуждённой обстановке — Marca

Арбелоа и Карвахаль пообщались в непринуждённой обстановке — Marca
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа обсудил сложившуюся ситуацию с защитником и капитаном команды Даниэлем Карвахалем, встретившись на базе «сливочных». Об этом сообщает Marca.

Ранее появилась информация, что футболист готов играть и расстроен тем, что главный тренер не объясняет ему причину, по которой он остаётся в запасе. Другие источники сообщали, что Арбелоа бережёт защитника во избежание новых травм.

По данным Marca, сегодня тренер и игрок поговорили во время утренней тренировки. Беседа прошла в непринуждённой обстановке, Арбелоа и Карвахаль обменялись мнениями без какого-либо заметного напряжения.

34-летний защитник выступает за «Реал» с 2013 года. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский «Реал» 10 матчей и не отметился голевыми действиями.

Материалы по теме
«Реал» сомневается в целесообразности продления контракта с Карвахалем — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android