Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Джонджо Шелви: меня привлекает тренерская работа

Экс-игрок «Ливерпуля» Джонджо Шелви: меня привлекает тренерская работа
Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви рассказал о возможной работе в Турции в качестве помощника тренера. На данный момент хавбек выступает за «Арабиан Фэлконс» из ОАЭ.

«Меня привлекает тренерская работа. У меня есть предложение о работе в качестве помощника тренера в Турции. На данный момент я ещё не принял решения, поскольку моя семья уже обосновалась здесь [в ОАЭ], да и я, возможно, ещё слишком молод для этого. Но меня интересует эта сфера, мне нравится изучать игру, смотреть матчи. Если по телевизору идёт какой-то матч, даже если это третья лига Азербайджана, я буду смотреть и анализировать увиденное.

Работать тренером в Англии? Пока что не хочу. Не знаю, может быть, в итоге я туда и вернусь. Зависит от того, будут ли предложения. Но сейчас я наслаждаюсь своим временем здесь. Однако никогда не знаешь, что будет дальше: если появится конкретная возможность и все стороны будут довольны, соглашусь», — приводит слова Шелви talkSPORT.

Материалы по теме
Слот: реальность такова, что мы не соответствуем стандартам «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android