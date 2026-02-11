Экс-игрок «Ливерпуля» Джонджо Шелви: меня привлекает тренерская работа

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви рассказал о возможной работе в Турции в качестве помощника тренера. На данный момент хавбек выступает за «Арабиан Фэлконс» из ОАЭ.

«Меня привлекает тренерская работа. У меня есть предложение о работе в качестве помощника тренера в Турции. На данный момент я ещё не принял решения, поскольку моя семья уже обосновалась здесь [в ОАЭ], да и я, возможно, ещё слишком молод для этого. Но меня интересует эта сфера, мне нравится изучать игру, смотреть матчи. Если по телевизору идёт какой-то матч, даже если это третья лига Азербайджана, я буду смотреть и анализировать увиденное.

Работать тренером в Англии? Пока что не хочу. Не знаю, может быть, в итоге я туда и вернусь. Зависит от того, будут ли предложения. Но сейчас я наслаждаюсь своим временем здесь. Однако никогда не знаешь, что будет дальше: если появится конкретная возможность и все стороны будут довольны, соглашусь», — приводит слова Шелви talkSPORT.