Романо назвал фаворита на пост главного тренера «Манчестер Сити» летом

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, кто возглавит «Манчестер Сити» грядущим летом в случае ухода из клуба испанского главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что специалист раздумывает над завершением периода карьеры в «Сити» по окончании сезона.

«Если говорить о «Манчестер Сити» и должности главного тренера, я по-прежнему называю вам имя Энцо Марески. Он свободен. Конечно, я говорю о конце сезона. В целом, на будущее, Энцо Мареска — это кандидат, которого «Манчестер Сити» рассматривает уже давно.

Пеп Гвардиола — большой поклонник Энцо Марески, как молодого и талантливого тренера. Он работал в «Сити» и знает команду, у него есть опыт выступлений в Премьер-лиге, он выигрывал трофеи с «Манчестер Сити» и «Челси». Так что в «Сити» прекрасно осведомлены о его ситуации», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.