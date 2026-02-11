Нкунку — о Модриче: невероятно, что ему уже 40. Он мог бы играть до 45 или 46 лет

Полузащитник «Милана» Кристофер Нкунку высказался о 40-летнем хорватском полузащитнике «россонери» Луке Модриче.

«Лука великолепен, он уникален. Модрич делает фантастические длинные пасы внешней стороной стопы. Если я даже попытаюсь, у меня подворачивается бедро. Невероятно, что ему уже 40. Он мог бы играть до 45 или 46 лет», — приводит слова Нкунку La Gazzetta dello Sport.

Широкую известность Модричу принесли выступления за мадридский «Реал», в составе которого хорват выиграл множество трофеев. Также Лука выступал за «Динамо» Загреб и лондонский «Тоттенхэм». За «Милан» полузащитник играет с лета 2025 года.