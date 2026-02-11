Скидки
Арбелоа страдает от «диктатуры» футболистов в «Реале» — Sport.es

Футболисты мадридского «Реала» ставят под сомнения решения, принимаемые главным тренером команды Альваро Арбелоа. Ситуация схожа с тем, что происходило при руководстве Хаби Алонсо и в последний сезон в клубе Карло Анчелотти. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Арбелоа страдает от «диктатуры» футболистов, существующей в «Королевском клубе». Подчёркивается, что испанский специалист на собственном опыте осознаёт методы, которыми пользуются игроки «сливочных» и сомневается в своих тактических решениях. Футболисты «Реала» выражают несогласие с определёнными решениями, но не дают понять это общественности.

Арбелоа был назначен на пост главного тренера «Реала» 13 января.

