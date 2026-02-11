Романо назвал звёздного игрока, которым «Аль-Иттихад» планирует заменить Бензема и Канте

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл, кем саудовский «Аль-Иттихад» может заменить покинувших команду в зимнее трансферное окно французов Карима Бензема и Н`Голо Канте.

«Много вопросов об «Аль-Иттихаде» и Мохамеде Салахе в контексте летнего трансферного окна. Ребята, саудовцы вернутся. Они снова будут вести переговоры. «Аль-Иттихад» потерял таких суперзвёзд, как Карим Бензема и Н`Голо Канте, которые ушли в последние часы трансферного окна. И у них не было времени найти им замену в лице таких же суперзвёзд.

Конечно, они подписали очень хороших игроков, в числе которых Эн-Несири из «Фенербахче». Но им, вероятно, нужен игрок с громким именем. Мне сообщили, что за Салахом могут следить и другие саудовские клубы. Так что да, «Аль-Иттихад» заинтересован в Салахе, и не только они, но и другие команды», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.