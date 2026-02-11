«Челси» не смог победить «Лидс», ведя со счётом 2:0 по ходу матча АПЛ

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Лидс Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 2:2.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Жоао Педро. На 58-й минуте полузащитник Коул Палмер укрепил преимущество «Челси», забив с пенальти. На 67-й минуте нападающий «Лидса» Лукас Нмеча сократил отставание, реализовав 11-метровый удар. Через шесть минут нападающий гостей Ноа Окафор сравнял счёт.

После 26 матчей английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лидс Юнайтед» заработал 30 очков и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре лондонский клуб встретится с «Бёрнли», а клуб из Лидса — с «Астон Виллой». Оба матча пройдут 21 февраля.

