Челси — Лидс Юнайтед, результат матча 10 февраля 2026, счет 2:2, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» не смог победить «Лидс», ведя со счётом 2:0 по ходу матча АПЛ
Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Лидс Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Педро – 24'     2:0 Палмер – 58'     2:1 Нмеча – 67'     2:2 Окафор – 73'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Жоао Педро. На 58-й минуте полузащитник Коул Палмер укрепил преимущество «Челси», забив с пенальти. На 67-й минуте нападающий «Лидса» Лукас Нмеча сократил отставание, реализовав 11-метровый удар. Через шесть минут нападающий гостей Ноа Окафор сравнял счёт.

После 26 матчей английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лидс Юнайтед» заработал 30 очков и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре лондонский клуб встретится с «Бёрнли», а клуб из Лидса — с «Астон Виллой». Оба матча пройдут 21 февраля.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
