«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в 26-м туре АПЛ

Завершён матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

Малик Тшау открыл счёт в этой игре на 45+5-й минуте и вывел гостей вперёд. Арчи Грей забил ответный мяч на 64-й минуте. Джейкоб Рэмси отличился на 68-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками располагается на 10-й строчке.