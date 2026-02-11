Скидки
Тоттенхэм Хотспур — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 10 февраля 2026, счёт 1:2, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в 26-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Тшау – 45+5'     1:1 Грей – 64'     1:2 Рэмси – 68'    

Малик Тшау открыл счёт в этой игре на 45+5-й минуте и вывел гостей вперёд. Арчи Грей забил ответный мяч на 64-й минуте. Джейкоб Рэмси отличился на 68-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками располагается на 10-й строчке.

Новости. Футбол
