Видео: ЦСКА в самолёте празднует победу в Зимнем Кубке РПЛ

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала видео празднования командой победы в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА.

Во вторник, 10 февраля, красно-синие в серии пенальти обыграли «Зенит» — 2:2 (4:3 пен.). Армейцы официально оформили победу в турнире после заключительного матча розыгрыша, в котором московское «Динамо» победило «Краснодар» (1:0).

ЦСКА набрал пять очков, дважды победив и потерпев поражение в серии пенальти. Бело-голубые также набрали в Зимнем Кубке пять очков, но уступили ЦСКА по дополнительным показателям и остались на второй строчке.

