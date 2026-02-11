«Реал» победил «Барселону» в матче легенд, Роналдиньо, Касильяс и Пуйоль сыграли

В Коста-Рике состоялся матч легенд мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». В составах команд на поле вышли такие звёзды прошлых лет, как Роналдиньо, Икер Касильяс, Карлес Пуйоль и другие. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Королевского клуба».

Фото: ФК «Барселона»

На 24-й минуте полузащитник Антонио Нуньес вывел «Реал» вперёд. На 27-й минуте полузащитник Гути удвоил преимущество «сливочных».

Состав «Реала»: Касильяс, Пепе, Фернандо Санс, Рауль Браво, Иван Кампо, Макелеле, Гути, Де ла Ред, Нуньес, Конго, Бальбоа.

Фото: ФК «Барселона»

Состав «Барселоны»: Байя, Монтойя, Пуйоль, Вальенте, Наварро, Мендьета, Кросас, Коку, Жюли, Ривалдо, Роналдиньо.