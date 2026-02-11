Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» победил «Барселону» в матче легенд, Роналдиньо, Касильяс и Пуйоль сыграли

«Реал» победил «Барселону» в матче легенд, Роналдиньо, Касильяс и Пуйоль сыграли
Комментарии

В Коста-Рике состоялся матч легенд мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». В составах команд на поле вышли такие звёзды прошлых лет, как Роналдиньо, Икер Касильяс, Карлес Пуйоль и другие. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Королевского клуба».

Фото: ФК «Барселона»

На 24-й минуте полузащитник Антонио Нуньес вывел «Реал» вперёд. На 27-й минуте полузащитник Гути удвоил преимущество «сливочных».

Состав «Реала»: Касильяс, Пепе, Фернандо Санс, Рауль Браво, Иван Кампо, Макелеле, Гути, Де ла Ред, Нуньес, Конго, Бальбоа.

Фото: ФК «Барселона»

Состав «Барселоны»: Байя, Монтойя, Пуйоль, Вальенте, Наварро, Мендьета, Кросас, Коку, Жюли, Ривалдо, Роналдиньо.

Материалы по теме
Топ-события среды: Олимпиада-2026, «Ливерпуль» и «Ман Сити» в АПЛ, хоккей и биатлон
Топ-события среды: Олимпиада-2026, «Ливерпуль» и «Ман Сити» в АПЛ, хоккей и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android