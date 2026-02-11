Скидки
Дегтярёв: с РФС работаем над возвращением в футбольную семью. Готовятся несколько турниров

Министр спорта Российский Федерации Михаил Дегтярёв высказался относительно работы по возвращению российского футбола на международную арену.

«Идёт процесс. Могу сказать лишь, что мы вместе с РФС работаем над тем, чтобы вернуться в футбольную семью. Готовятся несколько разных турниров, скажу вам по секрету. Я уверен, будет разрешение этого долгосрочного отстранения самым положительным образом.

А то, что кто-то грозит бойкотом, хочу напомнить, что недавно с белорусской сборной не вышли играть Эстония и Литва — и получили технические поражения. Не хотите играть — 0:3 получите, вот и всё. Будет бойкот — твоё место займут те, кто поумнее. Бойкотами делу не поможешь», — заявил Дегтярёв в программе «Центральный канал».

С 2022 года российские команды не принимают участия в международных турнирах. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что должно быть рассмотрено возвращение России на международную футбольную арену.

