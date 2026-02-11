Защитник «Барселоны» Араухо: сейчас я чувствую себя совершенно другим человеком

Защитник и капитан «Барселоны» Рональд Араухо ответил, как он изменился после преодоления психологических проблем.

— Как изменился Рональд Араухо с 25 ноября, с момента удаления в Лондоне?

— За это время многое изменилось, потому что я многому научился. Думаю, я принял верное решение. Чувствую себя иначе, и меня это радует, поскольку я стал спокойнее и счастливее. Могу наслаждаться тем, чем люблю заниматься, а именно игрой в футбол, это очень помогает.

— Ты утверждаешь, что стал увереннее в себе, счастливее, но чувствуешь себя иначе. В чём именно разница? Что именно изменилось?

— Ты смотришь на всё под другим углом. Я почувствовал, что всё плохое осталось в прошлом, а теперь я смотрю на вещи по-другому. Этот перерыв был необходим, мне помогли профессионалы, семья и духовная поддержка, я нуждался в этом. Полагаю, это пошло мне на пользу, и сейчас я чувствую себя совершенно другим человеком, — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.