Инсайдер Рахман сообщил, сыграет ли Рафинья в полуфинале Кубка Испании с «Атлетико»

Футбольный инсайдер Решад Рахман поделился подробностями о состоянии бразильского вингера «Барселоны» Рафиньи перед матчем 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча запланирована на четверг, 12 февраля. Команды сыграют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все факторы указывают на то, что Рафинья пропустит матч с «Атлетико», — написал Рахман в соцсети X.

29-летний бразилец пропустил два последних матча из-за повреждения. В текущем сезоне он провёл 22 игры, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач. Ответная игра между «Барселоной» и «Атлетико» назначена на вторник, 3 марта.

