Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед, результат матча 10 февраля 2026, счёт 1:1, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 50'     1:1 Шешко – 90+6'    

Томаш Соучек на 50-й минуте вывел лондонцев вперёд. На 90+6-й минуте Беньямин Шешко сравнял счёт.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 24 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 45 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 21 февраля примут на своём поле «Борнмут», «красные дьяволы» 23 февраля на выезде встретятся с «Эвертоном».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
