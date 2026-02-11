«Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ

Окончен матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер.

Томаш Соучек на 50-й минуте вывел лондонцев вперёд. На 90+6-й минуте Беньямин Шешко сравнял счёт.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 24 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 45 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 21 февраля примут на своём поле «Борнмут», «красные дьяволы» 23 февраля на выезде встретятся с «Эвертоном».