«Комо» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Наполи» в серии пенальти

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Комо». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В основное время команды сыграли вничью — 1:1. Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти.

На 39-й минуте полузащитник «Комо» Мартин Батурина забил первый гол. На 47-й минуте полузащитник «Наполи» Антонио Вергара сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости.

Таким образом футболисты «Комо» вышли в полуфинал турнира.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», в финале обыгравшая «Милан» со счётом 1:0.