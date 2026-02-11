Скидки
Главная Футбол Новости

Наполи — Комо, результат матча 11 февраля 2026 года, счет 1:1 (6:7 пен.), Кубок Италии 2025/2026

«Комо» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Наполи» в серии пенальти
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Комо». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В основное время команды сыграли вничью — 1:1. Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
6 : 7
Комо
Комо
0:1 Батурина – 39'     1:1 Вергара – 46'    

На 39-й минуте полузащитник «Комо» Мартин Батурина забил первый гол. На 47-й минуте полузащитник «Наполи» Антонио Вергара сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости.

Таким образом футболисты «Комо» вышли в полуфинал турнира.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», в финале обыгравшая «Милан» со счётом 1:0.

Календарь Кубка Италии
Турнирная сетка Кубка Италии
Новости. Футбол
