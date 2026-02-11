Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» не смог одержать пятую победу подряд

«Манчестер Юнайтед» не смог одержать пятую победу подряд
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть пять матчей кряду во всех турнирах, остановившись в шаге от оформления такой серии. В ночь с 10 на 11 февраля мск «МЮ» сыграл на выезде вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 26-го тура АПЛ, спасшись от поражения на 90+6-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 50'     1:1 Шешко – 90+6'    

Ранее также в рамках английской Премьер-лиги манкунианцы последовательно обыграли «Манчестер Сити» (2:0 дома), «Арсенал» (3:2 в гостях), «Фулхэм» (3:2 дома) и «Тоттенхэм» (2:0 дома).

5 октября 2024 фанат «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Илетт публично объявил, что не будет стричься до тех пор, пока «красные дьяволы» не выиграют пять матчей подряд. Матч «Вест Хэм» — «МЮ» стал первым за 493 дня челленджа, когда он мог прерваться, но этого не случилось.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ

Видео: Чемпион WWE затроллил фанатов в Манчестере майкой «Тоттенхэма»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android