«Манчестер Юнайтед» не смог одержать пятую победу подряд

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть пять матчей кряду во всех турнирах, остановившись в шаге от оформления такой серии. В ночь с 10 на 11 февраля мск «МЮ» сыграл на выезде вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 26-го тура АПЛ, спасшись от поражения на 90+6-й минуте.

Ранее также в рамках английской Премьер-лиги манкунианцы последовательно обыграли «Манчестер Сити» (2:0 дома), «Арсенал» (3:2 в гостях), «Фулхэм» (3:2 дома) и «Тоттенхэм» (2:0 дома).

5 октября 2024 фанат «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Илетт публично объявил, что не будет стричься до тех пор, пока «красные дьяволы» не выиграют пять матчей подряд. Матч «Вест Хэм» — «МЮ» стал первым за 493 дня челленджа, когда он мог прерваться, но этого не случилось.

