«Его развитие частично связано со мной». Станкович — о переходе Эраковича из «Зенита»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался о возвращении в сербский клуб защитника Страхини Эраковича после перехода из «Зенита».

«Эракович? Он сам взлетел в небеса, я лишь тот, кто верил в него. Был рядом в трудные моменты, отпускал в хорошие времена. «Чупу» также встречал и в России, знал, что однажды снова будем вместе работать. Он остаётся одним ребёнком, чьё развитие частично связано со мной. Верил в него и поддерживал, вот моя единственная заслуга», — приводит слова Станковича сербское онлайн-издание Maxbet Sport.

25-летний сербский футболист Эракович вернулся в родной клуб на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. О сделке было официально объявлено в среду, 4 февраля. В системе «Црвены Звезды» он находился с 2010 по 2023 год. Под руководством Станковича защитник выступал ранее с 2020 по 2022 годы.