Станкович рассказал, как проводил время в Москве с защитниками ЦСКА Гаичем и Зделаром

Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал, как проводил время с сербскими футболистами во время своей тренерской карьеры в «Спартаке».

— Милан Гаич сказал в интервью, что вы часто собирали сербских футболистов в Москве и водили их на обед или ужин?
— Эракович был далеко. А с Гаичем и Зделаром мы встречались и садились за стол. Знаете, мы были как бы своими. Гаич — парень, который два с половиной года провёл рядом со мной постоянно и сыграл немало отличных матчей. Даже травмированный и обиженный, каким бы ни было состояние», — приводит слова Станковича сербское онлайн-издание Maxbet Sport.

Гаичу 30 лет. Он перешёл в ЦСКА летом 2022 года и продолжает карьеру в московском клубе по сей день. Зделар выступал за армейцев в период с лета 2022 по 2025 годы, после чего перешёл в «Зенит». В конце января 2026 года 30-летний защитник перебрался в сербский «Партизан» свободным агентом.

Комментарии
