«Лучше разгоняет атаки, чем Вендел». Никитин назвал незаменимого игрока в составе «Зенита»

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин высказал мнение о роли 20-летнего бразильского нападающего «Зенита» Педро и перспективах колумбийского новичка сине-бело-голубых Джона Дурана.

«Пока мы не знаем, как «Зенит» разместит всех своих атакующих игроков на поле. Кто‑то, очевидно, останется в запасе. На мой взгляд, Педро — незаменим. По тому, как он играет сейчас. По объёму работы и конструктиву на левом фланге и в центральной зоне. Он даже лучше разгоняет атаки, чем Вендел. Весь креатив исходит от него. Я не думаю, что Семак сможет посадить Педро на замену.

Что же касается Джона Дурана, то многое будет зависеть от его физического состояния. Если он приехал совсем разобранный, то он может начать в запасе «Зенита». На острие будет Луис Энрике», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

9 февраля «Зенит» официально объявил о переходе из «Аль-Насра» на правах аренды до конца текущего сезона 22-летнего колумбийского нападающего Джона Дурана.

20-летний бразильский форвард Педро перешёл в «Зенит» в феврале 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за сине-бело-голубы во всех турнирах, три забитых мяча и три результативных паса.

