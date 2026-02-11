«Кисельный матч. 97 минут жуткой субстанции». Казанский — об игре «МЮ» с «Вест Хэмом»

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился эмоциями о результате матча 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Ну вот что это было… Кисельный матч «Юнайтед» и «Вест Хэма». Все 97 минут футбола какой-то жуткой субстанции. Одни пешком понятно. «Вест Хэм» ждал одной ошибки. Дождался, забил, припарковался. Но вот «Манчестер был настолько уверен в собственной непогрешимости, что как в Ла Лигу заехал. Сначала полотёрил по поводу и без, а потом подавал. Когда не было больших нападающих — кроссы в штрафную. Вышли — всё пропало. Либо что попало. Две вменяемых подачи после появления Шешко и Зиркзее и сразу два главных момента матча. Один с голом.

Парадоксально, но ведь и затащить могли, если бы Амад [Диалло] на последней секунде вдруг не поверил себе… Хотя справедливости ради и «Вест Хэм» мог 0:2 организовать. Йоро — ковбой.

План Кэррика понятен — против больших защитников сыграть внизу и тонко. Но кажется, что в твой ситуации можно быть проще. Это «Вест Хэм». Они не про деликатесы. Про кашу из топора. Вот и «сварили».

Но главное — жаль этого добряка. Кучерявого. Хотя сам виноват. Как будто «проклял». Если он и вправду болельщик «Юнайтед», то должен пойти и сбриться. И голову уже не забивать никому», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Отметим, 5 октября 2024 фанат «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Илетт публично объявил, что не будет стричься до тех пор, пока «красные дьяволы» не выиграют пять матчей подряд. Матч «Вест Хэм» — «МЮ» стал первым за 493 дня челленджа, когда он мог прерваться, но этого не случилось.