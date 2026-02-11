Тренер «МЮ» Кэррик объяснил потерю очков в матче АПЛ с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о ничьей с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1) в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Встреча оказалась непростой, как мы и предполагали. Команда не продемонстрировала своего лучшего футбола. Важно уметь извлекать пользу даже из сложных ситуаций. Хочу отметить наших игроков за проявленную волю и способность вернуть игру в равновесие. Безусловно, победа была бы предпочтительнее, однако заработанное очко тоже имеет значение.

Отмечу хорошую работу обороны «Вест Хэма»: ребята плотно играли и закрывали зоны. Не хватало нашей привычной остроты. Буду конструктивным и постараюсь сделать выводы, чтобы двигаться дальше, — приводит слова Кэррика издание BBC.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 45 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона английского первенства. «Вест Хэм Юнайтед» с 24 очками находится на 18-м месте.