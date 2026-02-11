Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик объяснил потерю очков в матче АПЛ с «Вест Хэмом»

Тренер «МЮ» Кэррик объяснил потерю очков в матче АПЛ с «Вест Хэмом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о ничьей с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1) в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 50'     1:1 Шешко – 90+6'    

«Встреча оказалась непростой, как мы и предполагали. Команда не продемонстрировала своего лучшего футбола. Важно уметь извлекать пользу даже из сложных ситуаций. Хочу отметить наших игроков за проявленную волю и способность вернуть игру в равновесие. Безусловно, победа была бы предпочтительнее, однако заработанное очко тоже имеет значение.

Отмечу хорошую работу обороны «Вест Хэма»: ребята плотно играли и закрывали зоны. Не хватало нашей привычной остроты. Буду конструктивным и постараюсь сделать выводы, чтобы двигаться дальше, — приводит слова Кэррика издание BBC.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 45 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона английского первенства. «Вест Хэм Юнайтед» с 24 очками находится на 18-м месте.

Материалы по теме
«Кисельный матч. 97 минут жуткой субстанции». Казанский — об игре «МЮ» с «Вест Хэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android