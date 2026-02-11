Скидки
Маслов ответил на вопрос о проблемах Кононова в управлении раздевалкой «Спартака»

Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Чайка Песчанокопское» Павел Маслов поделился воспоминаниями о работе с экс главным тренером красно-белых Олегом Кононовым, ответив на вопрос о его возможных проблемах с управлением раздевалкой в московской команде.

«Кононов – хороший человек. Старался поработать, просто попал под большой шквал критики и давления, где-то ему может было тяжеловато, но он всегда старался оставаться порядочным человеком. Были ли у него проблемы в управлении раздевалкой? Думаю, не корректно об этом говорить», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Нынешний тренер «Торпедо» возглавлял красно-белых с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.

