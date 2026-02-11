Маслов назвал медовым месяцем первые полгода работы с Абаскалем в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Чайка Песчанокопское» Павел Маслов поделился воспоминаниями о работе с экс главным тренером красно-белых испанцем Гильермо Абаскалем.

«Первые полгода при Абаскале для многих игроков как будто медовый месяц был. Классный футбол, интересные тренировки. Он был спокоен, пытался со всеми разговаривать, беседовать. Я пришёл к нему, он мне честно ответил, он был открыт к диалогу. Перед этим разговором я сыграл на Кубок с «Крыльями», после него полностью игру с «Зенитом», меня потихоньку подводили. Мы разговаривали с ним о том, что мне будут дозировать нагрузку, чтобы не было рецидива. И после этого я сыграл игр 25», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Нынешний тренер «Атлетико Сан-Луис» возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года.