Роберто Де Дзерби решил покинуть пост тренера «Марселя» после разгрома от «ПСЖ» — Романо

Комментарии

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей странице в соцсети X, что итальянский тренер Роберто Де Дзерби договорился с руководством французского футбольного «Марселя» о досрочном прекращении сотрудничества.

Ожидается официальное объявление об увольнении специалиста в ближайшее время. Отмечается, что решение уйти поступило от самого Де Дзерби после неудачных выступлений команды в еврокубках и в чемпионате страны. Утверждается, что 46-летний итальянец просил освободить его от должности именно ввиду неудовлетворительных результатов.

Под руководством Де Дзерби клуб завершил общий этап Лиги чемпионов на 25‑и месте и не смог выйти в плей-офф соревнования. В национальном первенстве провансальцы расположились на четвёртой строчке, набрав 39 очков после 21 тура. В минувшей встрече подопечные Де Дзерби проиграли лидеру Лиги 1 «ПСЖ» со счетом 0:5.

