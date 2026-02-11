Скидки
Бородин оценил шансы Москвичёва стать основным вратарём «Зенита» весной 2026 года

Бородин оценил шансы Москвичёва стать основным вратарём «Зенита» весной 2026 года
Экс-голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин высказался о шансах 21-летнего Богдана Москвичёва стать основным вратарём сине-бело-голубых в текущем сезоне.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

– У Москвичёва есть опыт выступления в Премьер-Лиге. Он играл за «Оренбург». Как всегда говорят, в предсезонке у всех шансы равны. Просто у кого-то они чуть больше. Но с учетом того, как Адамов закончил 2025 год, не думаю, что будут рисковать на финальном отрезке.

– Как вы оцените действия Москвичёва в матче с ЦСКА?
– Я не видел каких-то действий. В основном была игра ногами. А в моментах с пропущенными голами, наверное, было тяжело выручить команду.

– Вы видите, в чём, возможно, Москвичёв превосходит Адамова и Латышонка?
– Сложно судить по товарищеским играм, когда футболисты находятся под нагрузками, — приводит слова Бородина TIU.

10 февраля в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:2, пен. 3:4) Москвичёв вышел в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте при счёте 1:2.

В осенней части сезона основным голкипером «Зенита» стал Денис Адамов, выигравший конкуренцию у Евгения Латышонка.

