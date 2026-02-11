Скидки
Дмитрий Бородин: мы пытаемся делать из наших клубов «Барселону», это не смотрибельно
Экс-голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин критически высказался о современной тенденции разыгрывать мяч в короткий пас от своих ворот на примере матча сине-бело-голубых с ЦСКА на Winline Зимнем кубке РПЛ (2:2, пен. 3:4).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

«Тяжело выходили из обороны, ЦСКА много накрывал. От Москвичёва было много длинных передач, а Соболев, к сожалению, плохо цеплялся за мяч. Или, может, передачи были не такие удобные. Было много передач в центральный круг в недодачу, где Соболев не справлялся с приёмом.

А от ворот ЦСКА хорошо накрывал. Мне вообще не нравится эта тенденция… Я за зрелищный футбол, а этот тыр-пыр у своих ворот… Когда ЦСКА не прессинговал, «Зенит» хорошо выходил в атаку. Но когда каждый раз мяч ставится и от ворот начинается эта тягомотина, темп игры сбивается и это не смотрибельно. Я не сторонник такого футбола. Тем более он часто приводит к голам в свои ворота. Всё зависит от исполнителей. Если они высокого уровня и не теряют мяч под давлением, то это одна история. Но таких команд не так много. А мы пытаемся сделать «Барселону» из условных наших клубов, не обладающих таким потенциалом игроков», — приводит слова Бородина TIU.

10 февраля в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ «Зенит» уступил в серии пенальти ЦСКА (2:2, пен. 3:4), а московское «Динамо» переиграло «Краснодар» (1:0). Эти результаты сделали итоговым победителем турнира ЦСКА.

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
Новости. Футбол
