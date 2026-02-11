Скидки
Тренер «Челси» Лиам Росеньор отреагировал на ничью с «Лидсом» в АПЛ

Тренер «Челси» Лиам Росеньор отреагировал на ничью с «Лидсом» в АПЛ
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал ничью в матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидсом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Педро – 24'     2:0 Палмер – 58'     2:1 Нмеча – 67'     2:2 Окафор – 73'    

«В матче было два ключевых момента, когда мы не справились и не сохранили хладнокровие. Кейседо — великолепный игрок, для меня он лучший, но он принял плохое решение. Что касается игры, то мы тоже приняли несколько неверных решений в тот момент, когда нужно было прессинговать, и пропустили пенальти. Признаю, что некоторые аспекты нашей игры во владении мячом, наш прессинг, наша энергия — это именно то, что я хочу видеть, и это делает ещё более горькой пилюлей то, что мы не выиграли матч», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

После 26 матчей английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

«Челси» не смог победить «Лидс», ведя со счётом 2:0 по ходу матча АПЛ
