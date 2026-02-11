Тренер «Челси» Лиам Росеньор отреагировал на ничью с «Лидсом» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал ничью в матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидсом» (2:2).
«В матче было два ключевых момента, когда мы не справились и не сохранили хладнокровие. Кейседо — великолепный игрок, для меня он лучший, но он принял плохое решение. Что касается игры, то мы тоже приняли несколько неверных решений в тот момент, когда нужно было прессинговать, и пропустили пенальти. Признаю, что некоторые аспекты нашей игры во владении мячом, наш прессинг, наша энергия — это именно то, что я хочу видеть, и это делает ещё более горькой пилюлей то, что мы не выиграли матч», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».
После 26 матчей английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
