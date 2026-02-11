Тренер «Челси» Лиам Росеньор объяснил раннюю замену Марка Кукурельи
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал раннюю замену испанского защитника клуба Марка Кукурельи в матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с Лидсом (2:2).
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Педро – 24' 2:0 Палмер – 58' 2:1 Нмеча – 67' 2:2 Окафор – 73'
«К сожалению, в перерыве он почувствовал боль в подколенном сухожилии. Это не было тактической заменой, это была вынужденная мера. Надеюсь, с ним всё будет в порядке. Мы его просканируем и сделаем всё, чтобы узнать, сможет ли он выйти на поле в следующем матче», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».
Кукурелья был заменён в перерыве матча. После 26 туров английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
