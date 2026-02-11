Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Лиам Росеньор объяснил раннюю замену Марка Кукурельи

Тренер «Челси» Лиам Росеньор объяснил раннюю замену Марка Кукурельи
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал раннюю замену испанского защитника клуба Марка Кукурельи в матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с Лидсом (2:2).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Педро – 24'     2:0 Палмер – 58'     2:1 Нмеча – 67'     2:2 Окафор – 73'    

«К сожалению, в перерыве он почувствовал боль в подколенном сухожилии. Это не было тактической заменой, это была вынужденная мера. Надеюсь, с ним всё будет в порядке. Мы его просканируем и сделаем всё, чтобы узнать, сможет ли он выйти на поле в следующем матче», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

Кукурелья был заменён в перерыве матча. После 26 туров английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android