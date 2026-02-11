Тренер «Челси» Лиам Росеньор объяснил раннюю замену Марка Кукурельи

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал раннюю замену испанского защитника клуба Марка Кукурельи в матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с Лидсом (2:2).

«К сожалению, в перерыве он почувствовал боль в подколенном сухожилии. Это не было тактической заменой, это была вынужденная мера. Надеюсь, с ним всё будет в порядке. Мы его просканируем и сделаем всё, чтобы узнать, сможет ли он выйти на поле в следующем матче», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

Кукурелья был заменён в перерыве матча. После 26 туров английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.