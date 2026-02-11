«Марсель» официально подтвердил отставку Де Дзерби с должности главного тренера команды

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби договорился с руководством французского клуба «Марсель» о досрочном прекращении сотрудничества. Это произошло после матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (0:5). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Это было непростое коллективное решение, принятое после тщательного обсуждения в интересах клуба, чтобы справиться с трудностями, возникшими в конце сезона», — сказано в заявлении клуба.

Роберто Де Дзерби возглавил «Марсель» в начале сезона 2024/25 и првёл клуб к второму месту в чемпионате Франции. Однако текущий сезон складывается для команды более скромно: после 21 тура Лиги 1 провансальцы находятся на четвёртой позиции в таблице, набрав 39 очков и отставая от лидера на 12 баллов. В Лиге чемпионов кампания под руководством Де Дзерби и вовсе оказалась неудачной: «Марсель» завершил групповой этап лишь на 25-м месте в общем зачёте, что не позволило ему пробиться в стадию плей-офф.