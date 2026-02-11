«Я доволен своим результатом». Шешко — о матче «МЮ» — «Вест Хэм» в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко прокомментировал ничью в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1) в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Я доволен своим результатом, но, да, я не очень доволен ничьей, потому что знаю, что мы заслужили победу, потому что мы боролись. К сожалению, бывают дни, когда тебе немного не везёт. Возможно, интенсивность была не совсем той, что должна быть. Но да, в итоге мы боролись. Мы добились ничьей, что было действительно важно», — приводит слова Шешко официальный сайт клуба.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 45 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ.