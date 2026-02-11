Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я доволен своим результатом». Шешко — о матче «МЮ» — «Вест Хэм» в АПЛ

«Я доволен своим результатом». Шешко — о матче «МЮ» — «Вест Хэм» в АПЛ
Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко прокомментировал ничью в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1) в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 50'     1:1 Шешко – 90+6'    

«Я доволен своим результатом, но, да, я не очень доволен ничьей, потому что знаю, что мы заслужили победу, потому что мы боролись. К сожалению, бывают дни, когда тебе немного не везёт. Возможно, интенсивность была не совсем той, что должна быть. Но да, в итоге мы боролись. Мы добились ничьей, что было действительно важно», — приводит слова Шешко официальный сайт клуба.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 45 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android