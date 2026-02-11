Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о вылете из Кубка Италии
Поделиться
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче с «Комо» (1:1, 6:7 пен) в рамках 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026.
Кубок Италии . 1/4 финала
10 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
6 : 7
Комо
Комо
0:1 Батурина – 39' 1:1 Вергара – 46'
«Я должен похвалить ребят, потому что мы превосходим свой нынешний потенциал. У нас много травмированных игроков, и, несмотря на это, мы показываем отличные результаты. Мы выиграли Скудетто и Суперкубок за один календарный год, и сегодня вечером это очень разочаровывает, потому что мы могли бы пройти дальше даже по пенальти. Любая команда столкнулась бы с трудностями в условиях продолжающегося кризиса, но мы не сдадимся и будем продолжать работать с уверенностью и решимостью», — приводит слова Конте официальный сайт клуба.
«Комо» вышел в полуфинал турнира.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
07:35
-
07:06
-
06:54
-
06:18
-
05:53
-
05:30
-
04:59
-
04:43
-
04:29
-
04:21
-
03:50
-
03:40
-
03:28
-
03:12
-
03:05
-
02:23
-
02:01
-
01:15
-
01:10
-
00:59
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:28
-
00:18
-
00:14
-
00:12
-
00:12
-
00:04
- 10 февраля 2026
-
23:49
-
23:44
-
23:40
-
23:39