Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о вылете из Кубка Италии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче с «Комо» (1:1, 6:7 пен) в рамках 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026.

«Я должен похвалить ребят, потому что мы превосходим свой нынешний потенциал. У нас много травмированных игроков, и, несмотря на это, мы показываем отличные результаты. Мы выиграли Скудетто и Суперкубок за один календарный год, и сегодня вечером это очень разочаровывает, потому что мы могли бы пройти дальше даже по пенальти. Любая команда столкнулась бы с трудностями в условиях продолжающегося кризиса, но мы не сдадимся и будем продолжать работать с уверенностью и решимостью», — приводит слова Конте официальный сайт клуба.

«Комо» вышел в полуфинал турнира.