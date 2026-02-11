Скидки
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о вылете из Кубка Италии

Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче с «Комо» (1:1, 6:7 пен) в рамках 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
6 : 7
Комо
Комо
0:1 Батурина – 39'     1:1 Вергара – 46'    

«Я должен похвалить ребят, потому что мы превосходим свой нынешний потенциал. У нас много травмированных игроков, и, несмотря на это, мы показываем отличные результаты. Мы выиграли Скудетто и Суперкубок за один календарный год, и сегодня вечером это очень разочаровывает, потому что мы могли бы пройти дальше даже по пенальти. Любая команда столкнулась бы с трудностями в условиях продолжающегося кризиса, но мы не сдадимся и будем продолжать работать с уверенностью и решимостью», — приводит слова Конте официальный сайт клуба.

«Комо» вышел в полуфинал турнира.

