Нападающий сборной Испании пропустит ЧМ-2026 из-за травмы — Фабрицио Романо

Стали известны сроки восстановления после травмы испанского нападающего «Порту» Самуэля Агеховы: он не только гарантированно пропустит остаток текущего сезона и чемпионат мира — 2026, но и может не выйти на поле вплоть до конца 2026 года. Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, форвард «Порту» повредил колено 9 февраля в матче со «Спортингом» (1:1) в рамках 21-го тура португальской Примейры и был заменён в перерыве. Медицинское заключение клуба диагностировало разрыв передней крестообразной связки.

Срок действия трудового договора Самуэля с «Порту» рассчитан до лета 2029 года. В 32 матчах текущего клубного сезона испанец забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.