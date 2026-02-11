Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поводов для паники и расстройств нет». Вратарь «Краснодара» — об итогах Зимнего Кубка РПЛ

«Поводов для паники и расстройств нет». Вратарь «Краснодара» — об итогах Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Александр Корякин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в заключительном туре Winline Зимнего Кубка РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Это сборы, и мы находимся под постоянными физическими нагрузками. Сейчас мы только вкатываемся в тренировочный игровой ритм. Поэтому я думаю, что поводов для паники и расстройств нет. Есть пища для размышлений. Есть что обсудить и есть над чем поработать», — сказал Корякин в эфире «Матч ТВ».

По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. У «Динамо» пять очков и второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим, столько же очков и у «Зенита», но по дополнительным показателям клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место.

Материалы по теме
«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android