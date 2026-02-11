«Поводов для паники и расстройств нет». Вратарь «Краснодара» — об итогах Зимнего Кубка РПЛ

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Александр Корякин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в заключительном туре Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Это сборы, и мы находимся под постоянными физическими нагрузками. Сейчас мы только вкатываемся в тренировочный игровой ритм. Поэтому я думаю, что поводов для паники и расстройств нет. Есть пища для размышлений. Есть что обсудить и есть над чем поработать», — сказал Корякин в эфире «Матч ТВ».

По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. У «Динамо» пять очков и второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим, столько же очков и у «Зенита», но по дополнительным показателям клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место.