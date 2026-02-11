«Поводов для паники и расстройств нет». Вратарь «Краснодара» — об итогах Зимнего Кубка РПЛ
Поделиться
Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Александр Корякин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в заключительном туре Winline Зимнего Кубка РПЛ.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'
Удаления: Рубенс – 32' / нет
«Это сборы, и мы находимся под постоянными физическими нагрузками. Сейчас мы только вкатываемся в тренировочный игровой ритм. Поэтому я думаю, что поводов для паники и расстройств нет. Есть пища для размышлений. Есть что обсудить и есть над чем поработать», — сказал Корякин в эфире «Матч ТВ».
По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. У «Динамо» пять очков и второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим, столько же очков и у «Зенита», но по дополнительным показателям клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:19
-
07:35
-
07:06
-
06:54
-
06:18
-
05:53
-
05:30
-
04:59
-
04:43
-
04:29
-
04:21
-
03:50
-
03:40
-
03:28
-
03:12
-
03:05
-
02:23
-
02:01
-
01:15
-
01:10
-
00:59
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:28
-
00:18
-
00:14
-
00:12
-
00:12