«Другой уровень ответственности». Бородин высказал мнение о вратарской бригаде «Зенита»

Комментарии

Экс-голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин высказался об уровне вратарской бригады сине-бело-голубых.

– Вас не тревожит, что в «Зените» нет чёткого первого номера? Адамов относительно недавно им стал.
– Там есть определённая конкуренция. Нет такого, как во времена, когда играл Слава (Малафеев. – Прим. «Чемпионата»). Но тем не менее прошлый сезон достаточно уверенно провёл Латышонок, не дав усомниться в своей квалификации. Адамов терпел в этой ситуации. В первой части нынешнего чемпионата, после смены вратаря, Адамов уже более уверенно играл. Каждый ждёт свой шанс. Каждый не так много поиграл в Премьер-Лиге в качестве основного вратаря.

– Можно сказать, что вратарская бригада «Зенита» – не самая сильная в РПЛ?
– По мне, каждый из них был бы основным вратарём в команде РПЛ. Надо понимать, что ты играешь в «Зените». Другой уровень давления и уровень ответственности. Каждый год требуется брать чемпионство. Квалификация вратарей в «Зените» на достаточно хорошем уровне. Считаю, что одна из лучших вратарских бригад в нашей лиге, — приводит слова Бородина TIU.

В состав вратарской бригады «Зенита» входят 27-летний Денис Адамов, 27-летний Евгений Латышонок, 21-летний Богдан Москвичёв и 39-летний Михаил Кержаков.

