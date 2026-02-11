Защитник «Барселоны» Араухо: я боролся с тревожностью полтора года

Защитник и капитан «Барселоны» Рональд Араухо рассказал про свою депрессию.

«Я не просто так взял паузу, потому что в итоге смог поработать с профессионалами, побыть с семьёй, и это было именно то, что мне нужно было в духовном смысле. Я долгое время чувствовал себя не очень хорошо – год или полтора, возможно. Я старался быть сильным.

Я из тех, кто держит всё в себе, но надо понимать, что есть профессионалы, способные тебе помочь, дать тебе то, что позволит выстоять в определённых ситуациях. Чтобы восстановиться, мне нужно было поднять руку и сказать, что со мной что-то происходит. Я боролся с тревожностью полтора года, и она переросла в депрессию, и я продолжал играть в этом состоянии. Оно не способствует хорошим выступлениям, потому что ты чувствуешь себя не в своей тарелке», – приводит слова Араухо Mundo Deportivo.

Напомним, после матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:3) Араухо пропустил семь игр «Барселоны» во всех турнирах из-за психологических проблем.