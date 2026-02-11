Первые клубы получили аттестаты для выступления в дивизионе «Б» Второй лиги в сезоне-2026

Вчера, 10 февраля, состоялось заседание Комиссии ФНЛ по аттестации клубов дивизиона «Б» Леон Второй лиги. По итогам заседания аттестаты ФНЛ были выданы 28 футбольным клубам. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Клубы, получившие аттестаты:

1. «Амкар Пермь» (г. Пермь)

2. «Нарт» (г. Черкесск)

3. «Спартак-2» (г. Москва)

4. «Носта» (г. Новотроицк)

5. «Волна» (г. Нижний Новгород)

6. «СКА-Хабаровск-2» (г. Хабаровск)

7. «Спартак-Нальчик» (г. Нальчик)

8. «Астрахань» (г. Астрахань)

9. «Арсенал-2» (г. Тула)

10. «Ростов-2» (г. Ростов-на-Дону)

11. «Дружба» (г. Майкоп)

12. «Орёл» (г. Орёл)

13. «Акрон-2» (г. Тольятти)

14. «Салют Белгород» (г. Белгород)

15. «Динамо-2» (г. Махачкала)

16. «Динамо-Вологда» (г. Вологда)

17. «Космос» (г. Долгопрудный)

18. «Ангушт» (г. Назрань)

19. «Квант» (г. Обнинск)

20. «Победа» (г. Хасавюрт)

21. «Луки-Энергия» (г. Великие Луки)

22. «Динамо-Брянск» (г. Брянск)

23. «Зенит-Ижевск» (г. Ижевск)

24. «КДВ» (г. Томск)

25. «Авангард» (г. Курск)

26. «ПСК» (с. Первореченское)

27. «Шахтёр» (г. Донецк)

28. «Химик» (г. Дзержинск)