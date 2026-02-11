Ролан Гусев объяснил, в чём был прогресс «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

— В чём был прогресс «Динамо» в этом матче?

— В первую очередь в том, как ребята организованно оборонялись. Хотел бы также сказать по поводу двух наших нападающих: тот объём, который они сделали в первом тайме, дал плоды уже после перерыва, когда их центральные защитники устали, а наши свежие игроки сделали своё дело. Во втором тайме надо было использовать ещё моменты. В целом работы ещё непочатый край, будем работать, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо» со ссылкой на «Матч ТВ».