Ролан Гусев объяснил, в чём был прогресс «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

— В чём был прогресс «Динамо» в этом матче?
— В первую очередь в том, как ребята организованно оборонялись. Хотел бы также сказать по поводу двух наших нападающих: тот объём, который они сделали в первом тайме, дал плоды уже после перерыва, когда их центральные защитники устали, а наши свежие игроки сделали своё дело. Во втором тайме надо было использовать ещё моменты. В целом работы ещё непочатый край, будем работать, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо» со ссылкой на «Матч ТВ».

