Вратарь «Акрона» Тереховский ответил, на какую команду в РПЛ похож китайский «Далянь Инбо»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский высказался о контрольном матче с китайским «Далянь Инбо» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 1
Далянь Инбо
Далянь, Китай
1:0 Фернандес – 4'     1:1     2:1 Беншимол – 54'    

— Ты отыграл весь матч с «Далянь Инбо». Как тебе в целом игра? Доволен ли действиями команды и своими?
— Хорошая игра, было много моментов. Китайцы довольно хорошо комбинировали, нужно отдать им должное. Наши действия тоже очень понравились: сделали всё, что запланировали перед игрой. Мы знали, что они будут уходить на большие пространства за счёт коротких передач. Наши защитники хорошо справлялись.

— Если перекладывать на РПЛ, то на кого «Далянь» похож из наших соперников?
— Скорее всего, на «Краснодар». Может, «Сочи». Похожи на южную команду, которая больше работает с мячом, — приводит слова Тереховского официальный сайт «Акрона».

