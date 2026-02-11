Тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил контрольные матчи с китайскими клубами

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о контрольных матчах с китайскими «Чжэцзян Профешнл» (3:1) и «Далянь Инбо» (2:1).

— Буквально за пять дней провели два контрольных матча с китайскими командами. Какая тренировка была полезнее?

— Все тренировки для нас важны, потому что каждая контрольная игра подводит итог какой-то определённой работы, которую мы проделывали и в тактическом плане, и в физическом, и, в том числе, психологическом.

С самого первого дня сборов сказал, что контрольные матчи не имеют большого значения с точки зрения результата, но очень важно, что футболисты стараются правильно подходить к матчам, даже несмотря на то что нагрузки всё-таки ещё остаются достаточно высокими. Плюс мы должны принимать во внимание психологическое состояние футболистов: они много времени находятся вместе – нужна какая-то перезагрузка, один-два дня отдыха пойдут на пользу – сейчас для этого лучшее время, — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».