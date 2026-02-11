Заур Тедеев подвёл итоги второго зимнего сбора «Акрона»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев оценил второй зимний тренировочный сбор.

— Если не брать в расчёт контрольные матчи, какие задачи удалось решить за второй сбор?

— Самое главное — футболисты продолжают получать более интенсивную работу. Они к ней достаточно хорошо адаптированы за счёт первого этапа сборов. Эта работа позволяет нам рассчитывать на то, что они достаточно хорошо во время тех или иных взрывных действий быстро восстанавливают мышцы. Работа, которую мы провели, даёт результат. Важно, что нет травм. Мы уже прошли несколько этапов. Нет ни одного мышечного повреждения – это в первую очередь радует. Отмечу трудолюбие парней, которое они реализуют и проявляют, — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».