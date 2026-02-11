Бубнов поделился мнением о суеверии относительно Зимнего Кубка и чемпиона РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о суеверии относительно Winline Зимнего Кубка и чемпиона России. Команды, выигрывавшие в прошлом Зимний Кубок, не смогли стать чемпионами РПЛ. Дважды это случилось с московским «Спартаком», один раз — с санкт-петербургским «Зенитом». В этом году Зимний Кубок РПЛ выиграл ЦСКА.

— Тот, кто выигрывает Кубок РПЛ, чемпионом не становится. «Спартак», по-моему, два раза выигрывал, «Зенит» в прошлом сезоне, и в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Так что для ЦСКА это...

— У ЦСКА максимум второе место.

— В РПЛ?

— Да.

— А верите в такие суеверия вообще?

— По поводу чемпионата? Да нет, нет. Ерунда это, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».