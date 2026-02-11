Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поделился мнением о суеверии относительно Зимнего Кубка и чемпиона РПЛ

Бубнов поделился мнением о суеверии относительно Зимнего Кубка и чемпиона РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о суеверии относительно Winline Зимнего Кубка и чемпиона России. Команды, выигрывавшие в прошлом Зимний Кубок, не смогли стать чемпионами РПЛ. Дважды это случилось с московским «Спартаком», один раз — с санкт-петербургским «Зенитом». В этом году Зимний Кубок РПЛ выиграл ЦСКА.

— Тот, кто выигрывает Кубок РПЛ, чемпионом не становится. «Спартак», по-моему, два раза выигрывал, «Зенит» в прошлом сезоне, и в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Так что для ЦСКА это...
— У ЦСКА максимум второе место.

— В РПЛ?
— Да.

— А верите в такие суеверия вообще?
— По поводу чемпионата? Да нет, нет. Ерунда это, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те
Видео
ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android