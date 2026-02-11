Скидки
Тренер «Акрона» Тедеев рассказал, когда Неделчяру вернётся к играм

Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о восстановлении защитника Йонуца Неделчяру после травмы руки.

— Как идёт процесс восстановления Неделчяру?
— Заслуга медицинского штаба в том, что они достаточно быстро и смело принимают решения. Не ожидали, что кость на руке не срастётся после определённого времени, пришлось делать операцию. Думаю, к следующему микроциклу он будет уже в общей группе, в игре с «Уралом» он обязательно должен принять участие, — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний Йонуц Неделчяру провёл 17 матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету пять игр в Фонбет Кубке России.

