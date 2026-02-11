Скидки
«Нет игры». Орлов раскритиковал «Зенит»

«Нет игры». Орлов раскритиковал «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Сине-бело-голубые финишировали на последнем, четвёртом, месте в турнирной таблице соревнования.

«У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были [в матче с «Краснодаром»] — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил [с метра]. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Орлов: мне в страшном сне не могло бы присниться, что Соболев сильнее Лусиано
