Елагин: искренне жаль «Вест Хэм», однако давайте порадуемся за «Манчестер Юнайтед»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 26-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мне искренне жаль «Вест Хэм». Это был один из лучших, если не лучший матч «молотобойцев» под руководством Нуну. Пропустить гол за несколько секунд до финального свистка при равной игре – чертовски обидно.

Однако давайте порадуемся за «Манчестер Юнайтед». Конкретно за Кэррика. Мне симпатичен этот спокойный обаятельный человек. Он и игроком был таким же: со своей надёжностью и харизмой.

В матче на «Лондон стэдиум» надо похвалить хозяев, которые сумели нейтрализовать среднюю линию «МЮ» и отодвинуть Бруну подальше от своих ворот. Всё это придумки Нуну», — написал Елагин в телеграм-канале.