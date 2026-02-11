Скидки
Елагин: искренне жаль «Вест Хэм», однако давайте порадуемся за «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 26-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 50'     1:1 Шешко – 90+6'    

«Мне искренне жаль «Вест Хэм». Это был один из лучших, если не лучший матч «молотобойцев» под руководством Нуну. Пропустить гол за несколько секунд до финального свистка при равной игре – чертовски обидно.

Однако давайте порадуемся за «Манчестер Юнайтед». Конкретно за Кэррика. Мне симпатичен этот спокойный обаятельный человек. Он и игроком был таким же: со своей надёжностью и харизмой.

В матче на «Лондон стэдиум» надо похвалить хозяев, которые сумели нейтрализовать среднюю линию «МЮ» и отодвинуть Бруну подальше от своих ворот. Всё это придумки Нуну», — написал Елагин в телеграм-канале.

«МЮ» еле спасся на 90+6-й минуте! Но всё равно оставил беднягу Фрэнка без стрижки
