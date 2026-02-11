Скидки
«Арис» объявил о возвращении Лиасоса Луки на пост главного тренера

Главным тренером кипрского «Ариса» стал Лиасос Лука. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«46-летний специалист возвращается к руководству «Ариса» спустя четыре года. Напомним, что кипрский тренер уже работал в клубе с лета 2019 года по февраль 2022 года. В период его работы «Арис» добился выхода в Первый дивизион в сезоне 2020/2021. А в следующем сезоне, после возвращения в элиту, под его руководством команда впервые в своей истории вышла в чемпионскую группу плей-офф. Всего за свой первый период работы в «Арисе» тренер провёл с командой 79 матчей.

Мы рады приветствовать Лиасоса в нашем клубе и желаем ему успехов в работе», — написано в сообщении.

Ранее клуб возглавлял белорусский специалист Артём Радьков.

