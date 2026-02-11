Скидки
Геннадий Орлов обозначил новую проблему «Зенита»

Геннадий Орлов обозначил новую проблему «Зенита»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о новой проблеме «Зенита». Он отметил, что защитники сине-бело-голубых практически не коммуницируют на поле между собой, хотя должны подсказывать друг другу.

«Что бросилось в глаза, защитники «Зенита» не разговаривают друг с другом. Они должны кричать, подсказывать: «Сзади», «Туда беги» и так далее. И вратарь тоже должен активно участвовать», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

