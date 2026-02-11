Тимур Гурцкая объяснил, почему Хуан Боселли не подходит «Краснодару»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал появившуюся информацию о готовящемся переходе нападающего «Пари НН» Хуана Боселли в «Краснодар». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «быки» заплатят около 60 млн рублей за форварда.

«Мне футболист Боселли нравится только для маленькой команды. Потому что он очень сосредоточен на себе. Он влюблён в себя и играет как будто перед зеркалом. Он не играет на команду, не играет в пас. Это вообще не краснодарская история. Просто вообще. Абсолютно не краснодарская история.

Потому что даже жадный до голов Кордоба умеет играть в отыгрыш. А что там Боселли делать будет… Честно, вообще не понимаю», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».