«Мы очень расстроены». Форвард «Челси» Жоао Педро — о ничьей с «Лидс Юнайтед»

Нападающий «Челси» Жоао Педро прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:2).
«Мы очень расстроены, потому что, думаю, мы очень хорошо начали игру. Мы контролировали игру, ведя 1:0 и 2:0, но в итоге пропустили. Этот сезон — сплошная череда таких моментов.
Я думаю, нам нужно быть более стабильными и сосредоточенными, доводить игру до победы, но сегодня это снова случилось. Нам нужно проанализировать свою игру, чтобы понять, где мы можем улучшиться.
Когда случаются такие вещи — у меня был шанс, у Коула был шанс — я думаю, это просто не наш день. Нам нужно сосредоточиться, чтобы попытаться выигрывать. Если хочешь попасть в Лигу чемпионов, в первую четвёрку, не можешь терять очки таким образом», — приводит слова Педро официальный сайт «Челси».
- 11 февраля 2026
-
12:15
-
11:59
-
11:56
-
11:43
-
11:34
-
11:24
-
11:14
-
10:56
-
10:55
-
10:49
-
10:42
-
10:35
-
10:26
-
10:21
-
10:15
-
09:56
-
09:47
-
09:35
-
09:32
-
09:28
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:19
-
07:35
-
07:06
-
06:54
-
06:18
-
05:53
-
05:30
-
04:59
-
04:43
-
04:29
-
04:21