«Мы очень расстроены». Форвард «Челси» Жоао Педро — о ничьей с «Лидс Юнайтед»

Нападающий «Челси» Жоао Педро прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:2).

«Мы очень расстроены, потому что, думаю, мы очень хорошо начали игру. Мы контролировали игру, ведя 1:0 и 2:0, но в итоге пропустили. Этот сезон — сплошная череда таких моментов.

Я думаю, нам нужно быть более стабильными и сосредоточенными, доводить игру до победы, но сегодня это снова случилось. Нам нужно проанализировать свою игру, чтобы понять, где мы можем улучшиться.

Когда случаются такие вещи — у меня был шанс, у Коула был шанс — я думаю, это просто не наш день. Нам нужно сосредоточиться, чтобы попытаться выигрывать. Если хочешь попасть в Лигу чемпионов, в первую четвёрку, не можешь терять очки таким образом», — приводит слова Педро официальный сайт «Челси».