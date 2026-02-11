Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы очень расстроены». Форвард «Челси» Жоао Педро — о ничьей с «Лидс Юнайтед»

«Мы очень расстроены». Форвард «Челси» Жоао Педро — о ничьей с «Лидс Юнайтед»
Комментарии

Нападающий «Челси» Жоао Педро прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Педро – 24'     2:0 Палмер – 58'     2:1 Нмеча – 67'     2:2 Окафор – 73'    

«Мы очень расстроены, потому что, думаю, мы очень хорошо начали игру. Мы контролировали игру, ведя 1:0 и 2:0, но в итоге пропустили. Этот сезон — сплошная череда таких моментов.

Я думаю, нам нужно быть более стабильными и сосредоточенными, доводить игру до победы, но сегодня это снова случилось. Нам нужно проанализировать свою игру, чтобы понять, где мы можем улучшиться.

Когда случаются такие вещи — у меня был шанс, у Коула был шанс — я думаю, это просто не наш день. Нам нужно сосредоточиться, чтобы попытаться выигрывать. Если хочешь попасть в Лигу чемпионов, в первую четвёрку, не можешь терять очки таким образом», — приводит слова Педро официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
Тренер «Челси» Лиам Росеньор отреагировал на ничью с «Лидсом» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android