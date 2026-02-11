Скидки
Александр Бубнов рассказал о самом необычном суеверии в футболе, которое видел

Александр Бубнов рассказал о самом необычном суеверии в футболе, которое видел
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о самом необычном суеверии в футболе, которое видел. Во время профессиональной карьеры Бубнов выступал за московские «Спартак» и «Динамо», французский «Ред Стар» и сборную СССР.

«Для меня на уровне сборной, например, было необычное то, что в бразильской раздевалке, когда мы со сборной в Сан-Пауло играли, там икона была. И они все молятся. Все в обязательном порядке. Но это обязательный ритуал [был]. У нас же такого нет. И здесь, да, они очень суеверные, а раз верущие, то, в принципе, они и суеверные. Ну, я не говорю [уже] о том, что там с какой ноги заходят, с правой, с левой, там обязательно земли коснуться», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

